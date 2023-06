Fonts sindicals asseguren que més treballadors han plegat de la concessionària i que quatre es troben

de baixa laboral

La irrupció del mediador per intentar temperar el conflicte que hi ha a la concessionària del transport mèdic no urgent i no medicalitzat, en mans de l’UTE Andorrana de Transport Sanitari (ATS), no sembla que hagi de suposar el final del conflicte. Així ho pensen fonts sindicals de l’USdA, que precisen que encara no s’ha produït la reunió i que no veuen clar que faci falta una medicació “per dir que les lleis s’han de complir”.



En realitat, la situació ha empitjorat, segons les mateixes fonts, que xifren en onze els empleats que han deixat la feina per “buscar quelcom millor”