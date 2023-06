El pare considera que ha estat perjudicat i que ha perdut el contacte amb la noia

Un home ha presentat una demanda contra la batlle Sònia Tumi per dictar una sentència de règim de visites que la mare no ha complert, fent que el pare en vuit anys no veiés la filla, i posteriorment no disposada a donar les respostes judicials demanades. El demanant vol una modificació del règim de visites i una indemnització de 18.000 euros pels perjudicis causats en el marc de la sentència, dictada el 13 de juny passat.



Fa tres anys el demandant va presentar una querella contra la seva ex per l’incompliment reiterat del règim de visites amb la filla establert en