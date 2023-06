Baró demana al Govern els protocols destinats a joves amb trastorns i addiccions

Actualitzada 28/06/2023 a les 06:21

El conseller general socialdemòcrata Pere Baró va formular ahir una sèrie de preguntes a Sindicatura per tal de demanar al Govern els protocols que se segueixen a urgències i els recursos que es destinen als joves amb trastorns mentals. Baró va preguntar pel suport i l’acompanyament que reben les respectives famílies d’aquests joves, així com pel nombre de joves ingressats al Principat amb un desglossament per centres. També va demanar la durada de les estades que hi ha a l’estranger.El conseller del PS va seguir demanant pel procés de tornada dels joves amb trastorns mentals al país, així com pels recursos assistits una vegada tornen. Vol saber si està prevista la creació d’un recurs per a les persones amb problemes d’addiccions i de salut mental. Baró va reclamar, en cas que la resposta fos negativa, alguna proposta o iniciativa que el Govern pugui articular i implementar.Pel que fa al pla integral de salut mental i addiccions, també abreviat a Pisma, Baró va sol·licitar conèixer, per escrit, quines són les accions previstes que no s’estan complint. També va sol·licitar la raó i va demanar quan s’incorporarà la persona encarregada de liderar-lo.