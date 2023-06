La taxa d'atur se situa en un 2,1% de la població activa

Actualitzada 27/06/2023 a les 06:16

La taxa d’atur va ser del 2,1% de la població activa, amb 1.087 desocupats entre els 15 i 74 anys a final del primer trimestre. D’aquesta manera, la taxa va baixar 0,2 punts anuals mentre que en va pujar 0,4 en termes trimestrals. En termes anuals, va baixar 0,1 punts per als homes i 0,4 per a les dones, mentre que trimestralment la taxa d’atur femenina es va mantenir estable i la dels homes va pujar 0,7 punts.L’enquesta de forces de treball publicada per Estadística també mostra que la taxa d’ocupació estimada va ser del 82,4%, amb 49.030 persones. Per sexes, la taxa d’ocupació dels homes va mantenir-se sense variació respecte a l’any passat, tot i que va baixar 0,4 punts trimestralment. En canvi, en les dones va baixar 0,9 punts en termes anuals i 0,2 en comparació amb el trimestre passat. Finalment, la població assalariada estimada va ser de 40.847 persones.