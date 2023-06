La policia multa 20 conductors de moto en 353 controls

Actualitzada 27/06/2023 a les 09:44

Una vintena de sancions ha imposat la policia en els 353 controls que han fet els agents en els dotze dies de campanya de seguretat en el trànsit per a motocicletes i ciclomotors. Els agents han revisat "les condicions administratives i tècniques dels vehicles i s'ha vetllat perquè no es produïssin imprudències o infraccions en la conducció", assenyala la policia.El cos de seguretat indica que la majoria de les multes estan relacionades amb la vigència de la ITV, en segon lloc figuren les imposades per no respectar la senyalització horitzontal de la carretera o per avançar trepitjant una línia continua. Els agents han multat a més per conduir amb permisos d'una altra categoria, per tenir el carnet caducat o conduir amb permís estranger amb més d'un any de residència, per no circular amb el tub d'escapament en condicions, per no portar guants i per no tenir el comprovant de l'assegurança.El servei d'ordre remarca que es mantidrà "especialment atenta" perquè en aquests mesos de l'any hi ha més accidents amb motocicleta i ciclomotors i demana prudència als conductors.