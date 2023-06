La CASS registra un dèficit mínim d'1,9 milions aquest any

Actualitzada 27/06/2023 a les 16:52

Els números de la CASS milloren aquest any amb una reducció de la despesa de l'1,7% en el primer trimestre i un increment dels ingressos del 13%, segons reflecteix l'estat financer aprovat avui pel consell d'administració. Aquest balanç deixa un dèficit mínim en la branca sanitària d'1,9 milions, com a resultat de la diferència entre els 44,7 milions d'ingressos per cotitzacions i els 46,6 milions abonats en prestacions. Una xifra excepcional si es compara amb les dades dels primers tres mesos del 2022 quan el negatiu va ascendir a 7,9 milions.Els comptes de la branca de jubilació mostren una evolució positiva amb 12,6 milions de superàvit, derivats dels 50 milions ingressats per cotitzacions i els 37,4 milions pagats en pensions, segons les dades publicades avui. Fa un any el positiu registrat en jubilacio va ser d'11,5 milions. La Seguretat Social ha recaptat 47,1 milions en cotitzacions d'assalariats i autònoms, 1,1 milions de cotitzacions de vellesa i 1,8 milions de transferències del Govern per cobrir les pensions no contributives. I ha hagut de pagar 37,4 milions en pensions de jubilació i 1,8 milions de no contributives.El nombre d'assalariats al final del primer trimestre era de 47.916 persones, un 6,6% per sobre de l'any anterior, i el de treballadors per compte propi ascendia a 8.154, un 10,1% més que el 2022. La xifra d'assegurats indirectes era de 17.330 persones i el nombre de pensionistes a càrrec de la branca general ha baixat un 1,9% respecte l'any passat, fins a 2.630 pensionistes.La branca de jubilació tenia 16.001 pensionistes al març, un 4,8% més que fa un any, amb 14.290 jubilats i 11 capitals de jubilació. A més, hi havia 3.451 pensionistes de viduïtat de les quals 86 de temporals.El consell d'administració s'ha mostrat d'acord avui amb la decisió del Govern de posar en marxa el tercer pagador en farmàcies per majors de 65 anys i discapacitats el 18 de setembre.