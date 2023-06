L'EFA qüestiona la ciberseguretat i els riscos climàtics

Actualitzada 27/06/2023 a les 13:57

La seguretat digital i el medi ambient han sigut les grans temàtiques en les que s’ha centrat l'edició d'enguany del Cicle de l’Empresa Familiar Andorrana sota el títol ‘Els riscos per l’empresa familiar i els seus accionistes’. Les jornades han estat protagonitzades per la directora de l’ESG del bufet Cuatrecasas, Elisabeth de Nadal, el pèrit judicial informàtic forense, Bruno Pérez-Juncà, i la presidenta de la Comissió de Climatologia de l’Organització Meteorològica Mundial, Manola Brunet. Els ponents han posat l’ull en les principals amenaces externes que les empreses han de fer front.L’esdeveniment ha exposat diferents propostes i solucions en diverses ponències i debats de cara a ajudar a les empreses a saber orientar el negoci i emfatitzar el seu compromís amb l’entorn i les futures generacions. També s’han debatut altres temes d’interès com les intel·ligències artificials o la cessió de dades confidencials.