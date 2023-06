Inundacions a Sant Julià per les fortes pluges

Actualitzada 27/06/2023 a les 20:22

Tenim activades 3 dotacions a Sant Julià de Lòria per mitigar la forta quantitat d'aigua que ha caigut en pocs minuts i ha provocat el ressorgiment d'aigua per les canonades. CS130 afectada per torrentada a l'alçada de Naturland, hi treballen els companys del @COEX_Andorra pic.twitter.com/3fcbE3Taam — Bombers d'Andorra (@BombersAndorra) June 27, 2023

Els bombers han hagut de fer diverses sortides aquesta tarda a causa de les precipitacions, que han afectat sobretot a la parròquia de Sant Julià. La pluja s'ha acumulat en diversos carrers i zones d'aparcament de la parròquia, complicant la circulació dels vehicles. El cos d'extinció ha hagut de retirar l'aigua del pàrquing del supermercat E. Leclerc, al ministeri d'Educació de Sant Julià i a un centre de fisioteràpia que es troba just al davant, segons ha informat el cap de guàrdia. Tanmateix, han actuat en canalitzacions, com per exemple a la cota 1.600 de Naturland.El cos informa que tenen tres dotacions activades a la parròquia per mitigar la forta quantitat d'aigua que ha caigut en pocs minuts i provocat el ressorgiment d'aigua per les canonades. Una de les carreteres més afectades ha estat la secundària 130, que es troba inundada per una torrentada a l'alçada de Naturland. Els bombers hi estan treballant juntament amb el COEX, segons informen a les xarxes.La previsió de Meteo d'aquest matí indicava que les pluges, que han fet activar l'avís groc, es produirien fins les 21 hores i alertaven que podien anar "puntualment" acompanyades de calamarsa o activitat elèctrica. El servei alerta que s'han arribat fins als 57,5 mm de precipitacions a Perafita, dels quals 51,4 han caigut en només 30 minuts. En menys altura, a la Borda Sabaté han caigut 39 mm, 25,4 en 30 minuts, i a Aixàs 26,1 mm, amb 9,2 en només trenta minuts.