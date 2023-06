Actualitzada 27/06/2023 a les 16:34

El consell d'administració de la CASS ha decidit avui donar per finalitzats els litigis per reclamar els perjudicis ocasionats per l'espoli de 8.000 milions de pessetes del fons de jubilació sota la direcció d'Antoni Ubach. La Seguretat Social informa en un comunicat que s'ha estudiat l'aute del Tribunal Suprem d'Espanya que rebutjava la demanda de reclamació de 7 milions d'euros contra Jose Manuel Rodríguez i s'especifica que "els estaments espanyols no han admès a tràmit en vàries instàncies la demanda contra la demanda de la CASS i vista la darrera instància s'accepta la mateixa a tots els efectes i es dona per tancada".