Estalviar, també a l'escola

L’escola andorrana rep un premi per un projecte centrat a estalviar energia.

Estalviar energia és quelcom essencial per frenar el canvi climàtic i l’Escola andorrana n’és conscient. Tant és així que els seus esforços han tingut finalment una recompensa i les mesures proposades i aplicades pels alumnes de l’Escola andorrana de batxillerat per estalviar energia han estat reconegudes amb el segon Premi Blanquerna Impulsa.



El projecte s’ha portat a terme pels alumnes de primer de batxillerat de l’Escola andorrana i l’objectiu era aconseguir la millora energètica del centre, segons informa Govern en un comunicat. Per això els alumnes van decidir posar en marxa dues mesures clau: el control de la ventilació de les