El TS absol l’expresident de la Fundació Privada Tutelar del delicte d’administració deslleial

El Tribunal Superior (TS) ha condemnat a 30 mesos de presó, cinc dels quals ferms, l’expresident de la Fundació Privada Tutelar, David Claverol, acusat d’apropiar-se de 20.000 euros de l’entitat quan hi era al capdavant. La sentència, feta pública ahir, absol Claverol del delicte d’administració deslleial del qual l’inculpava el Tribunal de Corts, però manté la condemna per apropiació indeguda i estafa, així com la indemnització de 6.000 euros que ha de pagar a la fundació.



Els fets es remunten a fa quatre anys, quan l’agost del 2019 la Fundació Privada Tutelar va denunciar Claverol en adonar-se de certes irregularitats. El