Actualitzada 27/06/2023 a les 06:22

L’exposició fotogràfica DesCORda’t, promoguda per la Fundació Cor­Avant, arribarà a Andorra el 3 de juliol i descorda un tema delicat com és la cicatriu resultant d’una intervenció a cor obert. Infants, joves i persones adultes, la majoria amb cardiopatia congènita, es descorden per mostrar la seva cicatriu. Ho fa de la mà de les andorranes Sandra Herver i Àngela Pous.