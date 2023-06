Caldea preveu un benefici de 2 milions d'euros

Actualitzada 27/06/2023 a les 21:28

Caldea espera uns beneficis que s'aproximaran als 2 milions d'euros per a finals d'aquest any i es marca un objectiu de flux de caixa superior als 5 milions, segons s'ha informat aquest vespre a la junta anual ordinària d'accionistes. L'acte ha estat presidit per Rosa Gili, cònsol major d'Escaldes i presidenta del consell d'administració, i Ramon Visent, vicepresident de la companyia, que han remarcat que se segueix la línia de creixement de l'exercici passat, quan "el gran impuls de les vendes" va suposar un flux de caixa de més de 4 milions i prop d'un milió d'euros de benefici. En aquest sentit, han indicat que l'evolució permet continuar distribuint beneficis als accionistes amb un lliurament de 15 euros per acció, fet que suposa el repartiment de 750.000 euros en el pagament de dividends.La junta apunta que les vendes han superat "àmpliament" els resultats de prepandèmia amb l'alça de la freqüentació, ja que s'ha arribat a 400.000 clients anuals, tot i que remarquen que cal destacar l'augment del preu mig per entrada, així com la bona resposta dels clients pel que fa als serveis complementaris i la recuperació de nombre de socis al Club Caldea.