Caldea premia els guanyadors i finalistes del 5è Concurs nacional de dibuix

Actualitzada 27/06/2023 a les 06:19

Caldea, amb la col·laboració de l’MCTA, el ministeri d’Educació i Ensenyament Superior del Govern i el departament de Cultura del comú d’Escaldes-Engordany, ha organitzat un concurs de dibuix per a nens i nenes d’entre tres i deu anys.L’acte d’entrega de premis es va celebrar ahir a la tarda. Els quatre guanyadors i vuit finalistes obtenen una entrada familiar per accedir a Caldea, una entrada familiar per al Thyssen, un lot de marxandatge del museu i un taller d’arts plàstiques a l’Espai d’Art del comú d’Escaldes. Caldea informa que en total hi han participat 134 infants i les obres dels 12 guanyadors i finalistes s’exposaran al lobby central de Caldea fins al setembre.