Cada pres costa 191 euros per dia

Actualitzada 27/06/2023 a les 17:52

El cost de mantenir un pres al centre penitenciari va ser de 191,38 euros el 2021, segons les dades de l'informe del Consell d'Europa en referència a la població presa a tot el continent. La xifra és 3,88 euros més elevada que el 2020, quan el preu per persona i dia era de 187,50 euros. Andorra va destinar 92,91 euros al dia als presos que no complien una sentència definitiva i 98,47 a presos condemnats. La despesa total destinada a la presó va ser de 3,76 milions d'euros al 2021, una inversió lleugerament superior a la del 2020, quan va ser de 3,6 milions.El preu per dia a la Comella era fa dos anys més elevat que el cost d'un internat a França o Espanya. El Consell d'Europa indica que a França el cost va ser de 126,65 euros al dia, mentre que a Espanya la despesa general va ser de 86,29 euros i a Catalunya de 173,6 euros diaris. El país amb la xifra més elevada era Irlanda, on es van destinar 1.207 euros per dia a casa pres. L'estudi indica que la mitjana del cost en el conjunt dels estats analitzats va ser de 116,07 euros, una xifra molt per sota de la que gasta el Principat.El 2021 hi havia 140 presos a la Comella, quan la capacitat del centre és de 147 interns. De l'informe es desprèn que 27 es trobaven internats abans de la sentència definitiva, corresponent al 19,3%; 46 després de la revocació o suspensió de la llibertat condicional, suposant un percentatge del 32,9%, i 113 van entrar a presó amb una condemna ferma, sent aquest el 80,7% dels casos. Els presos del centre penitenciari andorrà van registrar 19.360 dies a la Comella, sent 9.551 d'internats que no complien una sentència definitiva i 10.121 de presos condemnats.