Cabanes participa en la Conferència d'Educació física de la Unesco

Actualitzada 27/06/2023 a les 18:33

El secretari d'Estat d'Esports i Joventut, Alain Cabanes, s'ha desplaçat a Baku, Azerbaidjan, per participar en la Conferència mundial d'Educació Física i Esports de la Unesco que es celebra del 26 al 29 de juny, amb representació de 124 països. Cabanes ha expressat la voluntat d'Andorra d'entrar a l'Aliança Global 'Fit for life' que té l'objectiu de fer que l'esport contribuexi a la implementació de polítiques més inclusives i igualitàries i millorar la qualitat de l'activitat i l'educació física, donar eines als Estats pel que fa a la integritat en l'esport. I també per obtenir més finançaments en l'àmbit esportiu que tinguin més impacte en l'ambit de les societats, segons indica el Govern.Alain Cabanes ha estat acompanyat de l'ambaixadora i delegada permanent d'Andorra a la Unesco, Eva Descarrega.