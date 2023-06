Andorra Endavant demana dades sobre l'afectació del càncer

Actualitzada 27/06/2023 a les 06:23

Noemí Amador, consellera general del grup parlamentari Andorra Endavant, reclama a Govern informació acurada i xifres precises sobre el nombre d’afectacions de càncer dels darrers anys, així com una taula resum de les diferents tipologies de càncer i del percentatge de malalts per tipus de tractamentAmador assegura que el grup parlamentari vol “obtenir més informació sobre les dades d’aquesta malaltia per tal de fer un estudi concret sobre les necessitats reals dels pacients”. Amador sol·licita que hi hagi una visió sobre quins tipus de tractament reben els malalts de càncer i el volum que se’n fa per a cada tipologia. Tanmateix, Andorra Endavant demana el nombre de sessions de radioteràpia, nombre de desplaçaments dels malalts fora del país i els costos des del 2018 fins l’any passat.D’altra banda, la consellera general del PS Susanna Vela demana quina és la posició del Govern respecte al dret a l’oblit oncològic. La presidenta suplent del grup parlamentari recorda que aquesta és una de les reivindicacions dels malalts i d’Asssandca i que el Parlament Europeu l’ha inclòs en la resolució del 16 de febrer del 2022 i ha sol·licitat als països que la incorporin a la seva legislació. Això evita discriminacions a les persones que han patit càncer i les “clàusules abusives d’assegurances”, així com també no haver de manifestar que han passat la malaltia a l’hora de contractar una hipoteca o altres serveis, segons apunta el PS en nota de premsa.