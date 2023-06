Taxa d'atur del 2,1% al primer trimestre

Actualitzada 26/06/2023 a les 12:05

La taxa d'atur va ser del 2,1%, amb 1.087 aturats entre 15 i 74 anys, a finals del primer trimestre, segons informa Estadística. D'aquesta manera, la taxa va baixar 0,2 punts anuals mentre que en va pujar 0,4 en termes trimestrals. En termes anuals, va baixar 0,1 punts pels homes i 0,4 per les dones, mentre que trimestralment la taxa d'atur femenina es va mantenir estable i la dels homes va pujar 0,7 punts.L'enquesta de forces de treball estima que la taxa d'ocupació estimada va ser del 82,4%, amb 49.030 persones. L'informe concreta que per sexes, la taxa d'ocupació dels homes va mantenir-se sense variació respecte a l'any passat, tot i que va baixar 0,4 punts trimestralment. En canvi, en les dones va baixar 0,9 punts en termes anuals i 0,2 en comparació al trimestre passat.La població assalariada estimada a finals del primer trimestre de l'any va ser de 40.847 persones, amb el 83,3% de la població ocupada d'entre 15 i 64 anys. La xifra suposa una disminució de 0,9 punts respecte a l'any anterior i de 0,4 si es compara amb el quart trimestre del 2022. Respecte a la taxa d'inactivitat, Estadística indica que augmenta 0,7 punts anualment, mentre que disminueix 0,1 punts respecte al trimestre passat. Així, va situar-se en el 15,8% de la població amb 9.396 persones. La taxa d'inactivitat masculina va mantenir-se sense variació, mentre que la femenina va incrementar-se 1,4 punts anualment. A més, trimestralment la taxa d'inactivitat per a homes va baixar 0,4 punts i per les dones va pujar 0,1.L'informe destaca que la taxa d'atur ha presentat un comportament "favorable" en relació amb les economies de l'entorn. França s'ha situat en el 7,2% (-0,3 punts), a Espanya en el 13,3% (-0,4 punts) i a la Unió Europea 27 països en el 6,3% (-0,2 punts).