El president d’SDP defensa que una de les claus per fer créixer la formació és ampliar i reforçar la presència a les parròquies.

Josep Roig va assumir la presidència de Socialdemocràcia i Progrés d’Andorra (SDP) el passat 17 de juny. L’assemblea nacional del partit va escollir-lo per liderar la refundació de la socialdemocràcia després que Jaume Bartumeu anunciés a l’abril que no es presentaria per a la reelecció.



Com és que ha volgut assumir la presidència d’SDP just en aquest moment?

És un moment delicat per a la socialdemocràcia del país, però alhora també molt apassionant. El gran repte que tenim és refundar la socialdemocràcia progressista a Andorra i fer-ho a través d’un procés de confluència en què crec molt. Això és el que em