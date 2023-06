Premi Blanquerna Impulsa per a l'escola andorrana per estalviar energia

Actualitzada 26/06/2023 a les 11:15

Les mesures proposades i aplicades pels alumnes de l'escola andorrana de batxillerat per estalviar energia han estat reconegudes amb el segon Premi Blanquerna Impulsa, segons informa el Govern. Els estudiants de la tutoria 11 de primer de batxillerat, en col·laboració amb FEDA, van posar en marxa un projecte de millora energètica que es va concretat en el control de la ventilació de les aules, amb un màxim de 10 minuts cada hora, i una reducció de la temperatura de la calefacció a 19 graus a les aules i de 17 graus, als passadissos.El jurat ha valorat "que el projecte té molta força perquè, tot i tenir un interès clar per la globalitat del centre, s'ha comptat amb la implicació i les idees de l'alumnat per portar-lo a terme" i indica que és un treball "molt engrescador i amb un gran vessant pràctic en relació amb l'estalvi energètic", exposa el Govern en un comunicat. L'estalvi aconseguit al centre de batxillerat de la Margineda del desembre al març va ser del 24,6% en comparació amb els mateixos mesos del curs anterior. I la despesa elèctrica es va reduir un 14,98% en el mateix període del curs que finalitza ara.