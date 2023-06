Les vendes a grans superfícies pugen un 3,4% a l'abril

Actualitzada 26/06/2023 a les 13:21

Al mes d'abril l'índex d'ocupació de les grans superfícies comercials va incrementar un 2,2% en comparació al mateix mes de 2022. En canvi, augmenta si es compara amb la xifra enregistrada al març d'aquest any. L'informe publicat avui per Estadística concreta que el 63,5% dels treballadors eren dones i el 36,5% homes. Respecte al mateix període de l'any passat, l'ocupació de dones ha caigut un 3,2% i la dels homes ha pujat un 6,2%. La jornada laboral del personal ocupat en les grans superfícies comercials es va distribuir el mes passat entre el 92,7% amb jornada laboral completa i el 7,3% amb jornada laboral a temps parcial.

Les vendes a grans superfícies van augmentar un 3,4% al mes d'abril, en comparació a l'any passat, i del 2,4% respecte al mes anterior. La categoria d'alimentació va créixer un 6,2%, mentre que la de no alimentaris ho va fer en un 0,7%. En relació amb les economies de l'entorn, la variació general anual se situa per sota de la xifra d'Espanya en un 8,8%, Estadística indica que les dades de França d'aquest mes no estan disponibles.