El temps d’espera a urgències, la manca d’especialistes mèdics i el sistema de copagament són les queixes més repetides per la ciutadania en relació amb el sistema sanitari del Principat.

La sanitat funciona cada cop pitjor. M’han donat hora amb un especialista d’aquí a tres mesos”, explica en Pep, de 68 anys i resident al Principat des de fa més de 40 anys. El metge de capçalera li ha recomanat visitar un especialista per un problema de salut que no ha volgut precisar, però que segons ell és greu. Tanmateix, la cita no és fins a finals de setembre i lamenta que haurà de viatjar fins a Barcelona per provar si algun altre metge el pot visitar. “No m’havia passat mai en tota la vida”, lamenta. En Pepe no és