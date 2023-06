La llana d'ovella és un problema per als ramaders

Es considera un material de rebuig i el seu valor és zero

Aquests dies colles de xolladors recorren les diferents granges del Pirineu per xollar les ovelles dels ramats abans de pujar a la muntanya. És una feina necessària per al benestar dels animals. La llana de les ovelles, anys enrere, era un complement a l’economia, però actualment és tot el contrari. Els ramaders han de pagar per xollar les ovelles i, per contra, la llana no té cap preu, ningú la vol comprar. Tot i ser un teixit excel·lent, sostenible i biodegradable, s’aposta per altres materials. Són moltes les granges que acumulen sacs plens de llana encara de l’any passat i