La joeria posa fi a 35 anys de funcionament i el 31 d’agost abaixarà les persianes

Un altre comerç històric d’Andorra tanca portes després de 35 anys de funcionament donant servei a diferents generacions. Un cop més el lloger ha estat la barrera impossible de superar per a l’Aguila d’Or, que el proper 31 d’agost abaixarà les persianes definitivament perquè el 15 de setembre hi entri un nou inquilí, en aquest cas un negoci d’estètica, de manicura i pedicura.



La Gemma, l’ànima de la botiga, que va fundar fa 35 anys, explica que no poden fer front a les exigències que li reclama el nou propietari: “Hem fet números i el meu comptable em diu que és

