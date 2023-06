El director general afirma que els conductors “solen infringir les normes de velocitat en arribar al nostre país”

La Direcció General de Trànsit (DGT) espanyola està decidida a frenar el problema de les multes comeses per conductors estrangers al territori espanyol. La situació s’ha tornat tan preocupant que recentment es va fer una reunió entre els països membres de la Unió Europea per abordar l’intercanvi d’informació i dades relacionades amb infraccions de trànsit.



L’objectiu principal d’aquest acord és permetre que qualsevol país de la UE pugui perseguir i sancionar les infraccions comeses per conductors europeus al territori. Al principi, se centraran en infraccions importants com l’excés de velocitat, saltar-se semàfors en vermell o la conducció sota els efectes de

