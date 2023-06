El PS impulsa una plataforma per les comunals d'Andorra la Vella

El Partit Socialdemòcrata promou una nova proposta que consisteix a reunir a diferents partits polítics, associacions, ciutadans i professionals de diferents sectors de la parròquia per obrir un espai de debat i conèixer les necessitats dels residents de cara a les eleccions comunals del desembre. L'objectiu està en potenciar la capital com a "símbol del futur del país", segons ha assenyalat el coordinador del comitè local d’Andorra la Vella, Sergi González. Ha deixat clar que “no és una estratègia política, sinó un espai viu, reflexiu i progressista" i reitera que deixa de banda qualsevol factor o interés polític.González, juntament amb la secretària d'organització del PS, Maria Nazzaro,anuncien que aquest moviment ha fixat el mes de setembre com a molt tard per començar a treballar en les eleccions comunals. Confirmen que els partits polítics que han acceptat la proposta i passen a formar part de la iniciativa són Concòrdia i el SDP i no descarten que la idea "s'extrapoli", citant textualment, a d'altres parròquies.