Dos homes detinguts per violència de gènere

Actualitzada 26/06/2023 a les 12:16

Dos homes han estat detinguts aquest cap de setmana acusats de delictes contra la integritat física i moral per violència de gènere. El primer arrest va ser dissabte a la tarda a Andorra la Vella, quan els agents van detenir un home de 36 anys per agredir i amenaçar de mort la parella i el fill menor d'aquesta. L'home va ser arrestat per un delicte de violència de gènere, per violència domèstica per l'agressió al menor, i per un delicte contra la llibertat per les amenaces.El mateix dissabte al vespre el cos va detenir a la Massana un segon home que també havia agredit a la seva parella. El cos informa que fa unes setmanes ja se l'havia arrestat pel mateix motiu.