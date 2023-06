Càritas va recollir gairebé 21 tones d'aliments el 2022

Actualitzada 26/06/2023 a les 06:11

Durant el 2022 Càritas va recollir gairebé 21 tones d’aliments i productes de primera necessitat, higiene i neteja gràcies a les accions realitzades en el marc de la campanya de sensibilització per reduir el malbaratament alimentari a favor del Banc d’Aliments. El 3% d’aquesta quantitat eren excedents de centres comercials, mentre que la resta prové de donacions, recollides a les escoles i compres realitzades per l’entitat. Aquestes xifres provenen de la memòria anual d’activitats de l’entitat, que Càritas va presentar recentment a l’assemblea general i, després, en roda de premsa davant dels mitjans de comunicació del país.Al llarg del 2022 va registrar-se una davallada d’usuaris i també de material recollit, ja que existeixen altres serveis semblants al país gestionats per diverses entitats i això, apunta Càritas, fa que es diversifiquin tant els usuaris com les aportacions realitzades.