Absolen David Claverol del delicte d'administració deslleial

El Tribunal Superior ha condemnat a 30 mesos de presó, cinc dels quals ferms, a l’expresident de la Fundació Privada Tutelar, David Claverol, acusat d’apropiar-se indegudament de 20.000 euros de l’entitat. Ha quedat absolt del delicte d’administració deslleial, però l’han condemnat per apropiació indeguda i estafa i haurà d’abonar els 6.000 euros d’indemnització.La Fundació Privada Tutelar va denunciar Claverol l’agost del 2019 en adonar-se de certes irregularitats i el Tribunal de Corts el va condemnar el passat febrer a sis mesos de presó ferma. Se’l va dictar responsable dels delictes majors d’apropiació indeguda continuada d’una quantitat superior a 6.000 euros i d’estafa qualificada amb administració deslleial per haver utilitzat el poder que li atorgaven les seves funcions per fer-se amb més de 20.000 euros dels comptes de l’entitat.El 26 de maig, la defensa de Claverol va presentar un recurs davant el Tribunal Superior per intentar que se li rebaixés la pena imposada, així com perquè se li suprimís la indemnització de 6.000 euros. Absolent-lo del delicte d’administració deslleial han aconseguit que la pena imposada baixi de sis mesos de presó ferms a cinc. Per tant, només un mes. En tot cas, Claverol no ha hagut d’entrar a presó perquè s’ha beneficiat del darrer indult acordat pels coprínceps l’octubre del 2019 i amb motiu de la visita d’Emmanuel Macron al Principat.