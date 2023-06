Localitzen una de les torres de la muralla de la Seu del XV i XVI

Algunes de les peces de ceràmica elaborades van poder arribar fins a Andorra

Els treballs de la quarta i última fase de l’excavació arqueològica al jaciment del pati de les Monges de la Seu, que es va descobrir de manera fortuïta l’any 2020 durant les obres d’instal·lació d’una central de biomassa, han servit per localitzar-ne una de les torres de la muralla que envoltava la ciutat a la baixa edat mitjana. El jaciment, tal com va avançar l’arqueòleg i responsable de Patrimoni Actiu, Òscar Augé, serà declarat com a Bé Cultural d’Interès Nacional pel seu alt valor històric i patrimonial.



Fortificació

Les restes de la torre localitzada demostren, va explicar l’expert alturgellenc, que es va