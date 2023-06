La Policia recomana actualitzar els aparells Apple per millorar-ne la seguretat

Actualitzada 25/06/2023 a les 06:17

La Policia va alertar ahir en un missatge publicat al compte oficial del cos a Twitter que els sistemes operatius dels telèfons intel·ligents de la marca nord-americana Apple tenen forats de seguretat greus, segons ha admès recentment la companyia.El cos d’ordre recomana als usuaris andorrans de telèfons d’aquesta marca que, per evitar ensurts, instal·lin l’última actualització del sistema operatiu, ja que això permet evitar ser víctima d’atacs cibernètics. Els delinqüents que operen a la xarxa, recorda la Policia, utilitzen aquests buits en el disseny dels dispositius per cometre tot tipus de delictes.Concretament, i segons han assenyalat investigadors independents en ciberseguretat, la versió iOS 15.6.1 dels iPhone i la versió iPad 15.6.1 de les tauletes permeten que s’executi codi intoduït en el sistema per tercers amb fins malintencionats.Això provoca, apunten els experts en la matèria, que l’usuari pugui arribar a perdre el control del dispositiu. Apple ha admès públicament que aquesta fallada en la seguretat dels aparells ja pot haver estat explotada pels pirates informàtics.