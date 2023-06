Kravets remarca que molts refugiats treballen en el sector de la neteja o en magatzems de grans supermercats

El Dia internacional del refugiat es va celebrar el passat dia 20 amb una crida a trencar mites i falses creences i a avançar en la inclusió. Aprofitant aquest data, que també va tenir ressò a Andorra, el col·lectiu d’ucraïnesos desplaçats al Principat per culpa de la guerra ha volut també respondre a tots aquells tòpics que s’estan fent córrer entorn d’ells, com que són gent acomodada, amb cotxes de luxe, i que no necessiten treballar, entre d’altres.

Són estereotips falsos, que molesten i, sobretot, fan mal homes i dones que van sortir per cames per evitar els míssils i els