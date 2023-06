El recel monegasc amb la UE

Al petit principat ha nascut Objectiu Mònaco, una associació que no es declara contrària a l’acord d’associació, però exigeix que es respectin els límits vermells que va marcar Albert II.

Mònaco té també les seves veus crítiques amb l’acord d’associació amb Europa. Possiblement amb to més alt i ferm que les que hi ha a Andorra, les especificitats no són les mateixes i tampoc la protecció que té de França, però un gir brusc de l’estat monegasc remouria la negociació a Andorra.



El mes de febrer passat es va crear l’associació Objectiu Mònaco; i tot just comença a donar-se a conèixer comencen a publicitar-ho. Tots són actors de la vida econòmica i social monegasca que demanen més transparència en les negociacions en curs entre el petit Principat i la Unió Europea.



