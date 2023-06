Un home va ser arrestat per causar un sinistre anant begut i amb el permís retirat

Revetlla de Sant Joan relativament tranquil·la, sense incidents greus i un balanç de deu persones ateses al servei d’urgències de l’hospital, totes donades d’alta la mateixa nit. Les atencions sanitàries van ser per a tres menors amb cremades facials lleus provocades per un mateix petard, i tres adults involucrats en baralles, també amb lesions lleus, segons va informar ahir el centre sanitari. A més, dos menors i dos adults van ser tractats per intoxicacions alcohòliques.



La festivitat va passar també sense grans incidències per als bombers, que van fer un total de dinou intervencions al llarg de la nit. D’aquestes, tres