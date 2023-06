Air Nostrum va anul·lar els vols de divendres entre Madrid i la Seu d'Urgell

Actualitzada 25/06/2023 a les 06:17

Divendres passat, cap passatger amb el bitllet de la Seu a Madrid i viceversa va poder volar amb un avió de la companyia Air Nostrum per “raons tècniques”. Alguns afortunats van ser traslladats a Barcelona, i dissabte van poder arribar a la capital espanyola, en alguns casos perdent l’enllaç aeri que tenien previst.La companyia, que pertany al grup d’Iberia, va afirmar que no disposva d’aparells i es va disculpar per la cancel·lació a causa de “problemes tècnics”. Tot enmig d’una vaga del Sindicat Espanyol de Pilots de Línies Aèries (SEPLA) que estava sent eguida pel cent per cent dels pilots, segons assegura Aviación digital, i que va ser desconvocada dijous a la nit.Per tant la mobilització dels pilots d’aquest sindicat, amb vaga tots els dilluns i divendres no es pot atribuir a la falta de servei per part de la companyia amb seu a València als passatgers que volaven des de o cap a la Seu.