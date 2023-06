Un pare i un fill han estat detinguts aquesta setmana per agredir-se mútuament

Actualitzada 24/06/2023 a les 06:17

Un pare i un fill que es van barallar al seu domicili han estat detinguts aquesta setmana per la policia. El cos de seguretat va informar ahir a través d’un comunicat que els dos implicats estan acusats de delictes contra la integritat física i moral per agredir-se mútuament.El servei d’ordre va fer pública també la detenció de dos conductors controlats en estat d’embriaguesa. Una de les detencions afecta una turista de 22 anys que conduïa amb 1,27 grams d’alcohol per litre de sang. El segon conductor va donar una quantitat en la taxa del control d’alcoholèmia d’1, superant també el límit legal permès.En el comunicat, la policia va detallar que dimecres a la tarda va detenir un jove que ja havia estat arrestat el 6 de juny passat per estar al país tenint una ordre d’expulsió. Els agents van controlar l’home al Pas de la Casa i van poder identificar-lo i traslladar-lo a les dependències policials. S’havia dictat contra ell una ordre d’expulsió per entrar al Principat.El jove està acusat d’un delicte contra la funció pública per haver tornat al país. Les detencions per saltar-se les ordres d’expulsió són molt habituals.