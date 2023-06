Reunió amb els pagesos sobre el cultiu de cànnabis

Actualitzada 24/06/2023 a les 06:23

El Govern continua treballant en el projecte de conreu de cànnabis per a usos medicinals, però admet que encara està en una fase molt embrionària. Concretament, el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, va explicar ahir en declaracions als mitjans que l’executiu es reunirà properament amb els representants de l’Associació de Ramaders i Pagesos d’Andorra (ARPA). L’objectiu de la trobada serà analitzar conjuntament les conclusions dels estudis sobre el projecte impulsats per l’ARPA per contrastar-los amb la informació de què disposa l’executiu.La promoció del cultiu de cànnabis per a usos medicinals és un dels punts del programa electoral de Demòcrates, va recordar Casal. Tot i això, és un projecte que caldrà “analitzar bé” abans d’implantar-lo. Aquesta és la finalitat principal de les reunions amb el sector: posar en comú els interessos dels diferents actors implicats. És a dir, els pagesos i ramaders i el Govern.