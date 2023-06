Polèmica per una festa on travessen els llacs de Tristaina esquiant

Actualitzada 24/06/2023 a les 12:50

Sembla força greu que un Comú que es vol vendre com a Reserva de la Biosfera autoritzi aquestes activitats en entorns de muntanya @ordinoesviu

Tenen alguna cosa a dir els cònsols? @EvaChoyG pic.twitter.com/EoTJ50TMwZ — Ramon Tena (@MediadorAnd) June 23, 2023

Polèmica a les xarxes socials per una festa a Tristaina on una de les principals activitats era travessar un dels llacs "esquiant". La festa, anomenada 'Lake Party', va ser organitzada el 17 de juny per una marca de roba espanyola, qui també va fer publicitat a les xarxes socials amb un cartell on s'anunciava que es repartiren 2.000 euros en premis. En els vídeos publicats a TikTok per la mateixa empresa es poden veure a diverses persones descendint per un pendent on encara perdura la neu i travessant un dels llacs de punta a punta sobre els esquis.De fet, no es tracta del primer any que els entorns del Tristaina són l'escenari d'aquesta prova. Ja l'any passat la tercera edició de la 'Lake Party', que anteriorment s'havia fet a la zona del Carlit, a l'Alta Cerdanya, va ubicar-se a la parròquia ordinenca. En aquesta ocasió, segons assegura la mateixa marca en un vídeo publicat a YouTube, hi van participar gent d'Andorra, Barcelona i Madrid.