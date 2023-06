La flama més reivindicativa

La flama del Canigó va arribar ahir a les set de la tarda a la plaça del Consell General. Els fallaires d’Escaldes-Engordany, que aquest any han estat els encarregats de custodiar-la tot el dia, van entregar-la al síndic general, Carles Ensenyat, i a la subsíndica, Sandra Codina. Tot seguit van repartir-la entre els fallaires d’Andorra la Vella.



Un dels moments més emotius de l’acte va ser l’homenatge a Josep Anton Marquilló, Quillo, exvicepresident de l’Associació de Fallaires d’Andorra la Vella, que va morir l’agost de l’any passat.



Com cada any, també va fer-se el relleu dels fallaires. El fallaire major d’Andorra, l’escaldenc

