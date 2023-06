Els bombers han intervingut en tres petits incendis

Actualitzada 24/06/2023 a les 11:55

Nit sense grans incidències tampoc pels bombers, que han tancat la revetlla de Sant Joan amb un total de dinou intervencions. D'aquestes, tres han estat per petits incendis causats pels petards. El cos d'extinció ha hagut d'extingir un incendi de vegetació de poca consideració a Sant Julià causat per la pirotècnia i dos més en un contenidor d'envasos soterrat i en una petita obra, tots dos a Encamp, segons explica el cap de guàrdia. Al llarg de la nit els bombers també han fet tres condicionaments de calçada per accidents de vehicles, tots sense danys personals.La resta d'intervencions han estat per ambulàncies "típiques d'un dia així, com per algun petard o per ingesta d'alcohol", però "res rellevant", segons el cap de guàrdia, que ha descrit la revetlla com una "nit relativament normal" dins del que sol ser la festivitat.