El Govern transmet un missatge de tranquil·litat i recorda que aquests animals tenen por de l’home

i que intenten evitar-lo

Els banders han pogut constatar la presència d’un os a la vall de Sorteny perquè han trobat restes de pèl i femta de l’animal, segons va informar ahir el Govern. L’executiu recalca que el cos de banders considera que “la gran activitat humana al medi natural que hi ha al país evita que el mamífer es quedi instal·lat de forma permanent i que, generalment, l’animal es desplaça durant la nit per evitar l’activitat humana”.



El Govern remarca que el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia continua fent el seguiment habitual i sistemàtic de l’espècie i el pas per Andorra, i