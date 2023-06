Deu ferits lleus a la revetlla de Sant Joan

Actualitzada 24/06/2023 a les 11:32

La revetlla de Sant Joan s'ha desenvolupat sense incidents greus i amb un balanç de deu persones ateses al servei d'urgències de l'hospital, totes ja dones d'alta. Les atencions sanitàries van ser per a tres menors amb cremades facials per un mateix petard i tres adults que van patir "lesions lleus" per baralles, segons especifiquen. A més, un adult va ser traslladat a l'hospital amb contusions lleus després de patir un accident de trànsit . Finalment, dos menors i un adult van ser tractats per intoxicacions alcohòliques.