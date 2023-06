Un condemnat per robar al·lega que va patir un brot psicòtic

Actualitzada 23/06/2023 a les 11:16

La defensa d'un home que durant el febrer de 2022 va entrar a robar en diversos establiments del Principat ha demanat aquest matí davant la Sala Penal del Tribunal Superior la seva absolució. L’home, de 28 anys, va ser condemnat el 14 d’abril pel Tribunal de Corts a un any de presó i a màxim tres d’internament en un centre psiquiàtric. Aquesta darrera mesura es deu al fet que durant el judici es va demostrar que l’home pateix esquizofrènia greu desorganitzada.El lletrat del condemnat ha al·legat que l’home pateix aquesta malaltia psicològica i, a més, ha subratllat que en el moment patia un brot piscòtic i no era conscient del que feia. Així, es creu excessiva la pena de fins a tres anys d’internament i es considera que amb el tractament que ha seguit fins ara ja en té suficient “per refer la seva vida”. En canvi, el Ministeri Fiscal s’ha oposat al recurs d’apel·lació i ha mantingut la sentència de fins a tres anys d’internament. El fiscal ha defensat que la durada imposada pel Tribunal de Corts no és excessiva i ha afegit que en el moment d’una de les detencions no es van detectar cap simptomatologia que indiqués que l’home es trobava en un brot psicòtic.