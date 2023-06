La ciutat és declarada per la Generalitat de Catalunya zona tensionada

La Seu d’Urgell entra a formar part de la llista de municipis catalans on s’implantarà el nou reglament per limitar els preus dels lloguers. La nova llei, que comprèn més de sis milions de persones, és a dir, més del 80% de la població catalana, decreta que els nous contractes de pisos particulars no podran superar el contracte vigent durant els cinc anys anteriors. En el cas dels immobles s’aplicarà l’índex de preu de referència que establirà l’INE el 2025 si la persona propietària té deu o més edificis d’ús residencial o una superfície de més de 1.500 metres quadrats

#13 Marta

(23/06/23 09:27)



#12 Algú ho tenia que dir

(23/06/23 08:54)



#11 Ferran Porta

(23/06/23 08:46)



#10 Gizmo

(23/06/23 08:36)



#9 Jock

(23/06/23 08:36)



#8 Com?

(23/06/23 08:34)



#7 Ferran Porta

(23/06/23 08:29)



#6 Marta

(23/06/23 08:19)



#5 Josep

(23/06/23 08:07)



#4 Quirse

(23/06/23 08:01)

Veure’n més