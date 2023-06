La despesa en protecció del medi ambient ascendeix a 29,3 milions

L’increment és d’un 11,7% respecte al 2021, quan s’hi van destinar 26,2 milions

El Govern d’Andorra, els set comuns i el Centre de Tractament de Residus (Ctrasa) van destinar un total de 29,3 milions d’euros a accions per protegir el medi ambient durant l’any passat, segons va fer públic ahir el departament d’Estadística. Aquesta xifra suposa un increment de l’11,7% en comparació amb els 26,2 milions que es van invertir durant l’any 2021.



L’increment en la despesa en protecció del medi ambient ha estat principalment per les accions dutes a termes per l’ordenació de deixalles i ordenació d’aigües residuals. Pel que fa a l’ordenació de deixalles, la inversió ha passat de 8,7 a 11