La delegació del parlament al Consell d'Europa participa en la sessió plenària a Estrasburg

Actualitzada 23/06/2023 a les 06:40

Primer viatge de la legislatura per a la delegació del Consell General a l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE), que participa fins avui a la sessió plenària que té lloc a Estrasburg (França). La missió andorrana està encapçalada per Berna Coma (grup demòcrata) i integrada per Cerni Escalé (grup de Concòrdia) i Susanna Vela (grup socialdemòcrata). Al llarg d’aquests dies s’han tractat, entre altres temes, les implicacions polítiques de l’agressió de la Federació Russa contra Ucraïna, concretament la participació dels atletes russos i bielorussos als Jocs Olímpics de París 2024.Relacionat amb els conflictes bèl·lics, també s’ha debatut sobre les migracions que aquests ocasionen i com integrar els emigrants i refugiats als països d’acollida. Altres punts del debat s’han centrat a com garantir l’accés lliure i segur al corredor de Latchine a l’Azerbaidjan; com potenciar la inclusió social a través de l’esport, i la protecció sanitària i social dels treballadors sense papers o en situació irregular.En el marc de la subcomissió de drets de l’home de la comissió de qüestions jurídiques i de drets de l’home, Berna Coma, presidenta de la delegació del Consell General a l’APCE, ha presentat la llista dels tres candidats que han estat seleccionats per ser membres del comitè europeu per a la prevenció de la tortura i de penes o tractaments inhumans o degradants (CPT) a títol del Principat d’Andorra.