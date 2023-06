Jutjada per no pagar les despeses judicials

Actualitzada 23/06/2023 a les 18:01

El Tribunal de Corts ha jutjat aquest matí una dona acusada de no pagar les despeses judicials, a la qual se l’assenyala per un delicte major de frustració de procediments executius de cobrament. La dona hauria contractat els serveis d’un advocat per efectuar la seva defensa en un altre judici i quan se li va notificar l’import que havia de pagar no ho va fer. La quantia ascendia a 2.000 euros.La defensa de la procesada ha defensat que no va pagar les despeses judicials en el seu moment perquè es trobava en estat de pobresa i insolvència. No tenia feina i vivia gràcies a una paga per invalidesa degut a un accident laboral i a una altra per malaltia. Per la seva banda, el Ministeri Fiscal ha al·legat que hi ha proves que mostren que durant aquella época va efectuar diversos retirades d’efectiu i mitjançant targetes de crèdit de fins a més de 15.000 euros i, per tant, sí que tindria solvència econòmica. La dona ja ha pagat una part del deute, però la fiscalia demana igualment una pena de deu mesos de presó condicional i el pagament de despeses judicials.