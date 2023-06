Impuls a les noves tecnologies de fabricació digital

OF

Actualitzada 23/06/2023 a les 10:49

El clúster de la innovació i de les noves tecnologies d'Andorra, Actinn, i el laboratori de fabricació digital Open Fablab d'Andorra la Vella han signat un acord de col·laboració i de recerca per trobar sinergies entre les dues entitats. El conveni permetrà "desenvolupar activitats de divulgació, formació i projectes que impulsin la competitivitat de les empreses i ser un pol d'atracció per a nous negocis al país", segons informen en un comunicat.L'objectiu és sumar esforços per demostrar que "junts" es poden fer més competitives les empreses del Principat dedicades a la fabricació digital. El president d'Actinn, Albert Moles, destaca que després de liderar des del clúster l'execució de l'Open Fablab d'Andorra la Vella "estem contents i orgullosos de la seva posada en marxa i hem decidit continuar col·laborant amb aquesta nova associació un cop ja té entitat pròpia". El president de l'entitat, Pere Montes de Oca, considera que la col·laboració amb el clúster "ajudarà al desenvolupament del nostre fablab i dinamitzarà la promoció de projectes i el creixement i ús d'aquestes noves tecnologies a Andorra".L'acord inclou formacions, seminaris i tallers sobre disseny i fabricació digital, la promoció, difusió i divulgació de les noves tecnologies d'aquest sector i l'organització conjunta d'esdeveniments sobre la fabricació digital, entre d'altres accions.