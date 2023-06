Actualitzada 23/06/2023 a les 13:15

Els banders han pogut constatar la presència d'un os a la vall de Sorteny perquè han trobat restes de pèl i femta de l'animal, segons informa el Govern. L'executiu recalca que el cos de banders considera que "la gran activitat humana al medi natural que hi ha al país evita que el mamífer es quedi instal·lat de forma permanent i que, de forma general, l'animal es desplaça durant la nit per evitar l'activitat humana".El Govern remarca que el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia continua fent el seguiment habitual i sistemàtic de l'espècie i el pas per Andorra i recorda que al web del departament es donen algun consells davant l'eventual troballa d'un os bru. Les recomanacions comencen ressaltant que "l'os té por de l'home" però la seva força física "el pot fer perillós, com tot animal salvatge de mida considerable quan se'l sorprèn o se sent amenaçat". Els banders expliquen que si l'animal "us sent o detecta la vostra olor, buscarà la manera d'evitar-vos" i que en cas de veure l'animal la persona no ha d'intentar atansar-se al plantígrad, ni que estigui "a una distància considerable, ja estigui sol o amb les cries". I especifiquen que en cas de portar un gos se l'ha de mantenir al costat "i no deixeu en cap cas que pugui provocar l'os".El consell principal és que si es troba un os a menys de 50 metres, no s'ha de córrer. I exposen que s'ha d'ajudar l'animal "que us identifiqui, feu-vos-hi presents amb calma, parlant i movent-vos" i allunyar-se progressivament "apartant-vos tant com pugueu del trajecte de l'animal en la seva fugida". Les recomanacions alerten que si l'os "s'aixeca sobre les potes del darrere, no és un signe d'agressivitat" i indiquen que com que és un animal curiós ho fa per intentar reconèixer millor les olors "i identificar-vos".L'executiu indica que s'ha informat "degudament a l'associació de ramaders" de la localització de l'animal "perquè tingui constància de la situació". En aquest sentit, el ministre de Medi Ambient, Guillem Casal, ha volgut difondre aquest matí abans de la benedicció del bestiar de la Massana un missatge de "tranquil·litat". Casal ha recordat que és "una situació normal que s'ha comunicat de manera transparent" i ha remarcat la coneixença de la presència d'ossos al voltant del país.Tal com ha informat Govern, i també ha explicat Casal, les restes recollides s'han enviat a analitzar a un laboratori especialitzat per determinar si es tracta d'un dels animals localitzats a la zona i al Pirineu al registre del Grup de Seguiment Transfronterer de l'Os al Pirineu, que va fer balanç del seguiment de l'espècie a Catalunya, Aragó, Navarra, França i Andorra a final del primer trimestre.Els banders havien detectat el pas d'un os pel país al maig per les petjades localitzades a la zona d’Envalira, el Maià, Incles i la Coma de Ransol. I la setmana passada es van trobar petjades per la zona del Comapedrosa