El forn rep un 2,5% menys de residus, però la producció d'energia creix un 10%

Actualitzada 23/06/2023 a les 06:27

El Centre de Tractament de Residus (Ctrasa) va rebre 26.232,38 tones de residus del novembre del 2022 a l’abril d’enguany. La xifra suposa una lleugera reducció del 2,5% en comparació als tractats en el mateix període de l’any passat. No obstant, segons es va informar ahir després de la reunió de la comissió d’informació i vigilància de la planta, s’ha registrat un augment de la producció energètica del 10%. Segons el comunicat de premsa difós, les dades impliquen la “constatació del treball aplicat al centre que permet rendibilitzar la instal·lació i la producció d’energia produïda, malgrat que la rebuda de residus disminueixi”.El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, va presidir per primera vegada la comissió, on també es van presentar els resultats dels plans de vigilància del 2022. La informació indica que els valors d’emissions permesos es troben molt per sota dels nivells legals o els nivells de referència que es consideren admissibles.